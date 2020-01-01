Giannis, "Daha fazla oynayabilirdim" dedi, koçu buna katılmadı!

Milwaukee Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo "daha fazla oynayabilirim" demesine rağmen, kendisini 35 dakikadan fazla oynatmanın "tavanı zorlamak" olduğunu söyledi.



Antetokounmpo'nun oyun süresi, playoff ikinci turu boyunca tartışılan bir konu olmuştu ve Miami Heat'e karşı dün gece oynanan serinin 3. maçında alınan 115-100'lük mağlubiyetin ardından, bir kez daha ön plana çıktı.



Giannis geceyi 21 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle kapatmış olsa da, Miami'nin zorlu savunmasına karşı son dakikalarda sıkıntı çekmiş, toplamda oynadığı 34 dakika 54 saniyede üç top kaybıyla, 7/21 şut isabeti kaydetmişti.



Antetokounmpo, ilk çeyreğinde sağ ayak bileğini burkmasına ve maç boyunca belli yerlerde yüzünü buruşturmasına rağmen, kendisini "harika" hissettiğini ve "bunun onu hiç rahatsız etmediğini" belirtti:



"Harika hissediyorum. Daha fazla oynayabilirdim. Takımca iyi hissediyoruz; onlar da iyi hissediyor. Kendimi kötü hissetmiyorum. Herhangi bir takımı veya onları 4-0 onları yenebilecek bir takım varsa, o takım biz olabiliriz. Sadece kendimize inanmalı, maç filmini seyretmeli ve sıkı oynamalıyız. Bunu maç bazında değil, pozisyon bazında yapabiliriz. Kendimize inanmalıyız, bunu başarabiliriz."



"35-36 DAKİKADAN SONRASI, TAVANI ZORLAMAK"



Budenholzer, Antetokounmpo'nun top kullanımıyla veya takım arkadaşı Khris Middleton'ın sahada geçirdiği süreyle bir sorunu olmadığını belirtti:



"Son 12 dakika oynayabilmek için, iyi durumda olmalısınız. Aksine, bunun bizi zinde tuttuğunu ve rekabete hazır hale getirdiğini düşünüyorum. Ayrıca Khris (Middleton) biraz faul problemi içindeydi. Yüksek seviyede oynanan bir basketbol bu. Bu adamlar kadar bir playoff maçında kendinizi zorluyorsanız, 35, 36 dakikadan sonrası, bence tavanı zorlamak oluyor. "



Milwaukee Journal Sentinel'den Matt Velazquez'e göre Budenholzer, Antetokounmpo'nun ilk çeyrekte sağ ayak bileğini burkması sonrası, ekibin sağlık personelinin kendisinin oynamasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in haberine göre Giannis, dün geceki maçta sakatlıktan rahatsız olmadığını söylese de, arenadan çıkarken topallarken görüldü.



Antetokounmpo, üç sayı çizgisinin gerisinden 0/7 isabet de dahil olmak üzere, 21 sayıyla maçı tamamlamıştı. Giannis 3. maça, yedi playoff maçında ortalama 33 dakika oynayarak girmişti.



4. maç Pazar günü oynanacak ve NBA tarihinde hiçbir takım, 0-3 geriye düşüp bir playoff serisini kazanmamıştı.



