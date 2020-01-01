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Giannis, Bucks'a hedef olarak Beal'ı göstermiş!

ESPN'den Brian Windhorst, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'tan ölü sezonda Bradley Beal'ı hedef almasını istemiş olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'tan ölü sezonda Bradley Beal'ı hedef almasını istemiş olduğunu söyledi.

Antetokounmpo'nun, Beal'ın Bucks'ın backcourt'unu geliştirebilecek ideal oyuncu olduğuna inanmış olduğu açıklandı.

Windhorst ve Kevin Arnovitz, raporlarında durumu şu şekilde açıkladılar:

"(Bogdan) Bogdanovic'e ek olarak Antetokounmpo, Washington Wizards guardı Bradley Beal'ı, Bucks için arzu edilen bir hedef olarak göstermişti. Giannis, belirli takım arkadaşlarını suçlamadan, dolaylı olarak organizasyondaki herkesin - ve NBA'in - bildiği şeyi öneriyordu: Bucks'ın backcourt rotasyonunda gelişmeye ihtiyacı vardı."

Bucks, ne Bogdanovic'le ne de Beal ile imza atabilmişti. Bunun yerine, New Orleans Pelicans'tan bir takas yoluyla Jrue Holiday'i almıştı.

Antetokounmpo ise, Bucks ile 228.2 milyon dolar değerinde beş yıllık bir 'supermax' sözleşme uzatması yapmayı kabul etmişti.


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