"Giannis, Bucks şampiyon olursa asla ayrılmaz" iddiası!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'deki geleceğinin, Bucks'ın şampiyonluğu kazanıp kazanmadığına bağlı olduğu iddia edildi.



Antetokounmpo ve bir sonraki takımı ile ilgili birçok söylenti, son zamanlarda harareti artan bir konu oldu. Sebebi ise, Giannis'in 2021'de serbest oyuncu olması.



ESPN'den Tim Bontemps'e göre, Bucks süperstarının geleceğini dikte edecek birkaç şey var. Bunlardan biri Milwaukee'nin geleceğinin başarısı olacak. Diğeri ise, zamanlama:



"Milwaukee'nin Antetokounmpo'yu uzun vadede tutacağı düşünülüyor, ancak içeriden bazı kişiler, maaş sınırının hem bu sezon hem de gelecek yıllarda düşmesinin, Giannis'in bu durumu ağırdan almasının bir nedeni olabileceğini belirttiler. Yine de, asıl inanç sahada olacakların onun kararında en büyük rolü oynayacağı şeklinde."



Yirmi iki ekibin sezona Temmuz sonunda Orlando'daki Walt Disney World'de devam etmesi planlanıyor. Bucks geçtiğimiz sezon ligi en iyi derece ile bitirmişti ve lig bu sezon 11 Mart'ta askıya alındığında, aynı konumda bulunuyordu.



"ŞAMPİYON OLURLARSA, ASLA AYRILMAZ"



Bu durum nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, bir Doğu Konferansı scout'ı, Bontemps'e, serbest oyuncu dönemi geldiğinde Antetokounmpo'nun neler yapabileceği konusunda spekülasyon yapmaya başlamak için çok erken olduğunu söyledi:



"Her zaman söylemişimdir: Bir karar vermesi gerektiğinde bana sor, 'Her şey zamanlamaya bağlı. Pek çok şey değişebilir. Eğer şampiyon olurlarsa, hem de bunca yaşadığımız şeye rağmen? Asla ayrılmaz.'"



Bucks şu anda 53-12 derecesine sahip ve bu da ligin en iyi derecesi. Ancak, Milwaukee geçen sezon da NBA'in en iyi derecesine sahipti ve Doğu Konferansı Finalleri'nde kaybettiklerinde, NBA şampiyonluğunu kazanma hedeflerine oldukça yakın bir noktada düşmüşlerdi.



