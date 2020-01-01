"Giannis, Bucks ile 'süpermaksimum' kontratını imzalayacak" iddiası...

ESPN'den Jackie MacMullan'a göre Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile süpermaksimum sözleşme uzatmasını imzalayacak.



MacMullan, The Ringer'dan Bill Simmons'a şunları söyledi:



"Benim bildiğim üzere, supermax'i imzalayacak. Bana söylenen buydu, henüz gerçekleşmedi. Ama hepimizin olmasını beklediğimiz şeyin bu olduğunu düşünüyorum."



Antetokounmpo, Bucks ile 228 milyon - 240 milyon dolar arası değerinde beş yıllık bir süpermaksimum sözleşme uzatmasına hak kazanmış durumda.



Arka arkaya NBA MVP'si seçilmiş olan Giannis'in, bu uzatmayı imzalamak için 21 Aralık tarihine kadar vakti bulunuyor.



