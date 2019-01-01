Giannis: "Bucks, 60 maçı 'şansa' kazanmadığını göstermek istiyor"

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks ile önceki sezonun başarısını tekrarlamaya kararlı olduklarını ve NBA'in geri kalanına, 60 normal sezon maçı kazanmanın "şansa" olmadığını kanıtlamak istediklerini belirtti.



Giannis, ekibinin "harika bir ekip olduğunu ve daha iyi olduğunu" da ekledi.



Antetokounmpo, hazırlık maçlarına yaklaşımıyla ilgili "Ekstra bir şey denemeye çalışmıyorum. Elimden geldiğince sıkı gitmeye çalışıyorum, formda kalmaya çalışıyorum çünkü antrenman formu ve maç formu tamamen iki farklı şey." şeklinde konuştu.



"ŞİMDİ BİZE KARŞI DAHA SIKI OYNAYACAKLAR"



Bununla birlikte, Antetokounmpo'nun ve takımın belli olan açlığı, Giannis'in sezon boyunca kalmasını umut ettiği bir şey:



"Aç olmak doğanızda olur. Bir düğmeyi çevirip aç olamazsınız ya da biri sizi aç yapamaz. Bence bu takımdaki herkes geçen senenin sadece öylesine kazara 60 maç kazandığımız bir sezon olmadığını göstermek istiyor."



"Harika bir takım olduğumuzu ve daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, ama tabii ki bizi bekleyen, şimdi bizi tanıyan ve daha sıkı oynayacak çok sayıda takım olacak. Fiserv Forum'daki Bucks'ı yenmek isteyecekler. Bize karşı oynadıklarında daha sıkı oynayacaklar. Bizim sadece hazır olmamız gerek. Bize bir şey sunmayacaklar. Bizim çıkıp istediğimiz her şeyi hakederek almamız gerekiyor."



