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Giannis: "Bu sezon, izlemesi eğlenceli bir takım olacağız"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Noel Günü'nde Bucks'ın Golden State Warriors karşısında aldığı 138-99'luk galibiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Noel Günü'nde Bucks'ın Golden State Warriors karşısında aldığı 138-99'luk galibiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Antetokounmpo, Bucks'ın oyunundan memnun kaldığını ve takımın bu sezon "izlemesi eğlenceli" olacağını söyledi:

"Milwaukee Bucks olarak bu yıl iyiyiz... daha iyiyiz. Takıma eklediğimiz harika adamlar var. Doğru şekilde oynuyorlar ve her şey bir araya geldiğinde, iyi olacağız. İzlemesi eğlenceli olacak."

Antetokounmpo hücumda sıkıntı çekmesine rağmen (15 sayı, 4/14 şut isabeti, 13 ribaund), Bucks bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.


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