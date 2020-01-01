Giannis, bu sezon daha çok süre alacak

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon Milwaukee Bucks için daha fazla süre alacağını açıkladı.



Geçtiğimiz sezon ortalama 30.4 dakika sahada kalmış olan Antetokounmpo, bu durumu halihazırad başantrenör Mike Budenholzer ile görüştüğünü söylemişti.



Ayrıca Giannis, gerekirse önümüzdeki aylarda 45 dakika oynamaya hazır olacağını da kaydetti.



Antetokounmpo, sezonun açılış maçında Boston Celtics'e karşı 36 dakika oynamıştı ve 35 sayı atıp 13 ribaund almıştı.



Bununla birlikte, skoru eşitleyebilecek serbest atışı kaçırmıştı ve Celtics, Bucks'a karşı 122-121 galip gelmişti.



