Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis, bu sezon daha çok süre alacak

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon Milwaukee Bucks için daha fazla süre alacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon Milwaukee Bucks için daha fazla süre alacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ortalama 30.4 dakika sahada kalmış olan Antetokounmpo, bu durumu halihazırad başantrenör Mike Budenholzer ile görüştüğünü söylemişti.

Ayrıca Giannis, gerekirse önümüzdeki aylarda 45 dakika oynamaya hazır olacağını da kaydetti.

Antetokounmpo, sezonun açılış maçında Boston Celtics'e karşı 36 dakika oynamıştı ve 35 sayı atıp 13 ribaund almıştı.

Bununla birlikte, skoru eşitleyebilecek serbest atışı kaçırmıştı ve Celtics, Bucks'a karşı 122-121 galip gelmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal