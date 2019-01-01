Giannis: "Bu sezon 50, 55 ya da 60 maç kazanamayabiliriz.."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın bu sezon "50-55 ya da 60 maç kazanamayabileceğini" itiraf etti.



Bucks, bu sezon maç kazanma konusunda gereken istikrarı henüz bulabilmiş değil. Son iki sezonda en iyi dereceyi tutturmuş olan ekibin, 2020-21 sezonu aynı ivmede ilerlemediği dikkat çekiyor.



Giannis, The Athletic'den Eric Nehm'e, Bucks'ın bu sezon 50'den fazla maç kazanamayabileceğini, ancak playofflar için doğru alışkanlıklar geliştireceklerini belirtti:



"Belki 50-55 ya da 60 maç kazanamayabiliriz, ancak her şekilde iyi alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Takım halinde iyi alışkanlıklar geliştirmeliyiz. Basketbol oynamaktan, birbirimizin etrafında bulunmaktan zevk almamız lazım. Bunlar gerçekleştiği zaman, bizim için çok değerli olacak."



Milwaukee, şu anda sezonda 12-8'lik bir dereceye sahip. Takım, kısaltılmış 2019-20 sezonunda yalnızca 17 maç kaybetmişti.



