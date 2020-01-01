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Giannis: "Bu şartlarda bir şampiyonluk kazanmak, daha zor"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, KOVID-19 salgını nedeniyle, 2020 şampiyonluğunun kazanılmasının bir takım için çok daha zor olacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, KOVID-19 salgını nedeniyle, 2020 şampiyonluğunun kazanılmasının bir takım için çok daha zor olacağına inandığını söyledi.

Giannis, şu açıklamalarda bulundu:

"Pek çok insan bu şampiyonluğun meşruluğu hakkında konuşuyor gibi hissediyorum. Günün sonunda bu, kazanabileceğiniz en zorlu şampiyonluk olacak - çünkü koşullar gerçekten, gerçekten daha zor. Bu yüzden kim daha fazla isterse, çıkıp kazanan olacak."

Antetokounmpo, bubble'ın içindeki sağlık güvenliğiyle ilgili endişeleri olsa da, NBA protokollerine güvendiğini belirtti:

"Herkesin sağlığıyla ilgili endişeleri var. Kimse kendisini riske atmak istemiyor, ancak günün sonunda NBA bunu seçti ve maçlara devam ederek işimizi yapmamız gerek. Benim işim de basketbol oynamak ve sahaya çıkıp takım arkadaşlarımı destekleyerek, şehri temsil etmek. Ama kesin olarak, bana göre benim, takım arkadaşlarımın, ailemin, özellikle annemin ve herkesin, sağlığımız üzerine endişeleri var."

Sezon askıya alındığında, Milwaukee Bucks NBA'de en iyi dereceye sahipti (53-12).


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