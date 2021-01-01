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Giannis: "Blok iyiydi hoştu, lakin artık önüme bakmam lazım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA Finalleri'nin 4. maçındaki efsanevi bloğundan ötürü halen kendine şaşırdığını, ancak odağını serinin 5. maçına kaydırmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA Finalleri'nin 4. maçındaki efsanevi bloğundan ötürü halen kendine şaşırdığını, ancak odağını serinin 5. maçına kaydırmaya hazır olduğunu söyledi.

Serinin 4. maçında Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton'ın alley-oop smaç denemesini blokladıktan iki gün sonra, Bucks süperstarı hala bunu nasıl başardığını tam olarak açıklayamadığını belirtti:

"Vücudunuzun yapabildikleri gerçekten inanılmaz. Aklınızda sadece kazanmak olduğunda, sınırları zorlayabiliyorsunuz. Pozisyonu açıklayamam. Ama bunlar geçmişte kaldı. Geçmiş hakkında konuştuğunuzda, artık egonuz devreye giriyor. Artık bu geride kaldı ve önüme bakmam lazım.

Bu tarz maç kazandıran işler yapmaya ve rekabet etmeye devam etmeliyim. Ekibimin iyi oynamasına yardımcı olacak yollar bulmayı sürdürmem gerek. Harika bir andı, ama önümüze bakmalıyız."

"ARTIK SADECE ANA ODAKLANIYORUM"

Antetokounmpo, iyi bir performansın ardından çok iyi hissetmenin oldukça tehlikeli olduğunu geçmiş deneyimlerden nasıl öğrendiğini dile getirdi:

"Sanırım hayatın kendisinden. Genellikle, deneyimlerime göre, 'Geçen maç 30 attım, 25-10-10 yaptım' gibi şeyler düşündüğümde, durum ne olursa olsun, sonraki gün berbat oynardım.

Geçmişe odaklandığında, bunun tamamen egomdan kaynaklandığını anladığım bir zihniyete kavuştum. Geleceğe odaklandığımda ve 'Domine edeceğim' dediğimde de, bunun gururumdan ötürü kaynaklandığını gördüm. Ama bu şekilde yaklaşmak doğru değil. Şu anda bu anın içindeyim.

Bir nevi, şimdiki zamana odaklanmaya çalışıyorum. Bu alçakgönüllülüktür. Kendime karşı beklenti oluşturmamaktır. Sahaya çıkıp oyunun tadını çıkarmak ve yüksek seviyede rekabet etmektir. Hayatım boyunca bana bu konuda yardımcı olan birçok insan oldu. Ama bu hep ustalaşmaya çalıştığım bir beceri oldu. Şimdiye kadar da hep işe yaradı, bu yüzden bu yaklaşımı değiştirmeyeceğim."

Serinin 5. maçı, bu gece TSİ 04:00'te Phoenix'te oynanacak.


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