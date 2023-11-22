Giannis, bire bir becerileri için: "Size duşta hayatı sorgulatırım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bire bir becerilerinin sınırlı olduğuna dair algıya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis, bire bir becerileri için: 'Size duşta hayatı sorgulatırım'
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22 Kasım 2023 15:11
Son güncelleme 22 Kasım 2023 15:30
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bire bir becerilerinin sınırlı olduğuna dair algıya yanıt verdi.

Uzun süredir birçok kişi tarafından bire bir basketbol becerilerinin yetersiz olduğu üzerine eleştiri gören Antetokounmpo, bu anlatıdan memnun olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ortada yanlış olan bir rivayet var. Bire bir yeteneklerim var ama böyle oynamak daha iyi. Daha sakin gidiyorum.

Milwaukee'ye geldiğinizde ve utanıp evinize döndüğünüzde, size hayatı sorgulatabilirim. Kendinizi duştayken 'Giannis'in böyle bire bir oynayabildiğini bilemezdim...' şeklinde düşünürken bulabilirsiniz."

Giannis bu sezon 30,2 sayı, 10,2 ribaund ve 4,6 asist ortalamalarına sahip.

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