Giannis: "Bir yıl parkelerden uzak kalacağımı sandım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, dizindeki sakatlığı yüzünden başlangıçta bir sene parkelerden uzakta kalacağını düşündüğünü söyledi.



Bucks'ın önceki iki maçını sol dizindeki sakatlık yüzünden kaçırdıktan sonra Giannis, dün gece NBA Finalleri'nin 1. maçında Phoenix Suns'a karşı alınan 118-105'lik mağlubiyette hiç acı çekmediğini söyledi:



"O an bir yıllığına sahalardan uzak kalacağımı sandım. Bu yüzden iki maç sonra geri döndüğüm için mutluyum. Geçen hafta olup bitenler çok zordu. Açıkçası geri dönmek için elimden gelenin en iyisini yapmak durumundaydım. Tıbbi personelimi dinledim, doğru tedaviyi uyguladım, vücudumla ilgilendim, takım arkadaşlarımı destekledim ve artık geri dönmüş bulunuyorum."



Geçen hafta doğru dürüst yürüyemiyordum ve dizim resmen iki kat daha büyük gibiydi. Genelde vücudumda hiç şişme olmaz. Ama sonraki gün baktırdığımda sorun olmadığını söylediler. Ben de 'Tanrıya şükür' dedim. Bu durumu uzatmayacağım ve umarım 2. maçta daha iyi hissederim."



Antetokounmpo, 35 dakika boyunca sahada kalarak 6/11 şut isabetiyle 20 sayı, 17 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



