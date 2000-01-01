Giannis: "Bir süredir, hiç basketbol oynamıyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bir süredir hiç basketbol oynamadığını söyledi.



Giannis, Wisconsin'deki evinde yemek pişirerek, temizlik yaparak, ailesiyle zaman geçirerek ve egzersiz yaparak zaman geçiriyor. Ancak koronavirüs salgınından ötürü evde kalma durumu sırasında, herhangi bir basketbol potasına erişimi bulunmuyor:



"Yani, potalara erişimim yok. NBA oyuncularının çoğunun evlerinde bir şeyler var, ama şimdi sadece ev egzersizleri yapıyorum. Bisiklete biniyorum, koşu bandına çıkıyorum, ağırlık kaldırıyorum ve hemen hemen bu şekilde fit kalıyorum, ama basketbol oynamıyorum."



MIDDLETON DA AYNI ŞEKİLDE



Giannis'in takım arkadaşı Khris Middleton da, evimde bir çember bulundurmuyor:



"Antrenman tesisi kapatıldığı için, dışarıda şut atmak için komşularımın evlerinden birine gitmediğim sürece, bir basketbol potasına erişimim yok. Bir süredir gerçekten hiç oynamıyorum. Temel olarak Giannis'in dediği gibi koşu bandı, ip atlama, biraz ağırlık kaldırma ve hepsi bu kadar. Evimde veya dışarıda dripling yapabildiğim birkaç basketbol topum var ama şut atmak için potam yok."



