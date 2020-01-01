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Giannis: "Bir süpertakıma da gidebilirdim, ama zor yoldan başardım!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımını 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blok ile 50 yıl sonra ilk NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımını 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blok ile 50 yıl sonra ilk NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bucks'ın kendisini 2013 Draftı'nda 15'inci sıradan seçtiği Giannis, iki kez normal sezon MVP'si ödülünü kazandıktan sonra, NBA tarihinde bir Final maçında 50 sayıya ulaşan yedinci oyuncu oldu ve Finaller MVP'si ödülüne layık görüldü.

Tüm playofflarda başarısız serbest atışlarıyla ön plana çıkmış olan Antetokounmpo, kariyerinin en büyük maçında faul çizgisinden 17/19 isabetle oynadı ve Final serisinde üç kez 40 sayı barajını geçti.

Antetokounmpo maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi:

"Bana serbest atış sokamadığımı söylediler. Ama bu gece soktum ve artık bir şampiyonum. Kazanmayı çok istedim. Bir daha bu masaya oturmazsam, benim için sorun olmaz.

26 yaşındayken, şampiyon olup bu iki kupayı elimde tutmayı bir kenara bırakın, NBA Finallerinde oynayacağımı bile hiç düşünmezdim.

Başka bir takıma gidip orada şampiyonluk kazanmak kolay iş. Bir süpertakıma katılıp, ekipte üstüme düşeni yaparak şampiyonluk kazanabilirdim. Ama bizler bunu zor yoldan başardık. 

Umarım dünyanın her yerindeki insanlara, bunun başarılabileceğine dair umut kaynağı olabilirim. Geçmişte annemin sokakta bir şeyler sattığı günler oldu ve artık bugün dünyanın zirvesindeyim. Bitirilmesi gereken bir işimiz vardı. Ben de bitirmek istedim."


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