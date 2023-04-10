Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, son beş yıldır MVP'nin kendisi olduğunu iddia etti.



Bleacher Report'a konuşan Giannis, hak ettiği övgüleri halen almak istediğini ve son beş yılın MVP ödülünü kendisinin kazanmış olması gerektiğini söyledi:



"Yaptığım iş üzerine asla bir anlatı oluşturmak istemem ve zaten belki bu bana zarar da verebilir, çünkü son beş yılın MVP'sinin ben olduğuma inanıyorum. Üçüncü bir MVP ödülünü ister miyim? Tabii ki isterim. Rekabetçiliğim her zaman yüksektir. Her zaman takımımı başarılı kılmak için çalışırım ve zaten bunun için para kazanıyorum. Asla başka birinin işini gözden düşüren biri olamam. Öyle biri değilim.



Ve asla hak ettiğime inandığım bir MVP ödülü için yalvarmam da. MVP seviyesinde oynayabildiğim için çok gururluyum, çünkü bu, takımımı çok başarılı bir hale getirdiğim anlamına geliyor. Hedefim de bu zaten."



Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Giannis'in ardından sonraki iki MVP ödülünü kazanan isim olmuştu ve bu sezon da Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid ödülü kazanma şansı en yüksek isim olarak görülüyor.





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