Giannis: "Ben Michael Jordan değilim"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kendisi ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1993 Finalleri serisi arasındaki kıyaslamaları reddetti.



Bulls, 1993 NBA Finalleri yolculuğuna tıpkı Bucks'ın 2021 Finalleri'nde Phoenix karşı olduğu gibi, iki mağlubiyetle başlamıştı. Bu Final serilerinde hem Jordan, hem de Giannis arasında birkaç benzerlik vardı.



Serinin 2. maçında Bucks mağlup olduğu için, Giannis'in 42 sayılık çabası bir nevi boşa gitmişti. Benzer şekilde, MJ'in 1993'taki 3. maçta bulduğu 44 sayı, ekibini Charles Barkley'nin Suns'ına karşı kurtarmaya yetmemişti. Ancak MJ üst üste dört maçta 40 sayı barajını geçerek, Bulls'u seride tutmayı ve sonunda şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.



Maç sonrası röportajında, bir muhabir Giannis'e bu serideki skor serisini tekrarlayıp tekrarlayamayacağını sorduğunda, Greek Freak şu yanıtı verdi:



"Ben Michael Jordan değilim. Dört kez 40 sayı... Bir de arka arkaya mı? (Şaşkınlığını gizleyemiyor) Ben Michael Jordan değilim. Şu anda aklımdaki tek şey, bir maç daha almak."



