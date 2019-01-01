Giannis Antetokounmpo, Yılın Savunmacısı seçildi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2019-20 sezonu için Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.



Antetokounmpo bu ödülü, finalistler Anthony Davis ve Rudy Gobert'in önünde kazandı.



Son MVP Giannis, 75 ilk sıra oyu aldı. Davis 14 tane, Gobert ise 6 tane ilk sıra oyu almıştı. Antetokounmpo, Davis'in toplamda aldığı 200 puanı ikiye katlayarak, toplam 432 puan topladı. Ben Simmons, Bam Adebayo, Patrick Beverley ve Andre Drummond da birincilik oyları aldılar.



Bucks, normal sezon boyunca NBA'deki en iyi savunma reytingine sahipti ve büyük ölçüde kısmen Antetokounmpo'nun oyununa bağlı olarak, 100 pozisyon başına sadece 102.5 sayıya izin verdiler.



25 yaşındaki oyuncunun 97.4 savunma reytingi, 2019-20 sezonunda en az 10 maça çıkan oyuncular arasında takımdaki en iyi reyting. NBA Advanced Stats'e göre, Antetokounmpo oynamadığında Bucks, 100 pozisyon başına fazladan 7.7 sayı verdiğinden ötürü, etkisi oldukça belirgin konumda.



SEÇKİN BİR TOPLULUK ARASINA GİRDİ



Antetokounmpo, NBA tarihinde Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson ve Kevin Garnett ile beraber hem Yılın Savunma Oyuncusu hem de MVP ödülü kazanmış olan beşinci oyuncu oldu.



Giannis ayrıca Houston Rockets guardı James Harden ve Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ile birlikte 2019-20 MVP ödülü için üç finalistten biri. Antetokounmpo tekrar MVP ödülü kazanırsa, aynı sezonda her iki ödülü de kazanan oyuncular olarak Jordan ve Olajuwon'a katılacak.



