Giannis Antetokounmpo, ikinci MVP ödülünü kazandı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, 2019-20 sezonu MVP'si seçildiği açıklandı.



Antetokounmpo, NBA tarihinde aynı sezon MVP ve Yılın Savunmacısı ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu ve Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'a katıldı.



Giannis ve Bucks ekibi, ikinci turda hayal kırıklığı yaratan bir playoff çıkışı yaşarken, Milwaukee 56-17 derecesi ile normal sezon boyunca bir canavardı. Greek Freak maç başına sadece 30.4 dakikada, %55.3 şut isabetiyle 29.5 sayı, 13.6 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve Houston Rockets yıldızı James Harden, MVP finalistleri arasında yer alıyordu



NEREDEYSE TÜM ALANLARDA, BUCKS LİDERİYDİ!



Giannis, sezonda maç başına sayı (29.8), ribaund (13.7) ve asist (5.7) dahil olmak üzere neredeyse tüm ana kategorilerde Bucks'a liderlik etmişti.



Rekorlarla dolu sezona rağmen, Antetokounmpo ve Bucks, Doğu Konferansı yarı finalinin ikinci turunda Miami Heat'e elenmişti. Antetokounmpo, serinin sonuna doğru kendisini ciddi şekilde sınırlayan bir ayak bileği sakatlığıyla uğraşmıştı.



Antetokounmpo, bu sezon dışında Bucks ile bir 'supermax' sözleşme uzatması imzalayabilir. Aksi takdirde 2020-21 NBA sezonunun ardından serbest oyuncu olacak.



Bu sezon, 25 yaşındaki oyuncunun, 2013 yılında 15. sıradan seçildikten sonra Milwaukee'deki yedinci sezonuydu.



