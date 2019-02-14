Giannis Antetokounmpo: "Beni durduracak oyuncu yok!"

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Etrafında şutörlerle bezeli bir kadro kurulunca kalitesini daha fazla gösteren ve MVP ödülünün favorilerinden biri olarak gösterilen Giannis Antetokounmpo, Indiana Pacers'ı mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.Maçtan önce Pacers'tan Thaddeus Young'ın kendisini durdurabilecek bir oyuncu yorumları üzerine Giannis, 33 sayı 19 ribaunt ve 11 asist ile oynadı."Thaddeus Young harika bir karakter, çok iyi bir oyuncu ve takım arkadaşı. Oldukça sert bir basketbol oynuyor. Kibirli ya da ukala biri olarak görülmek istemem ama beni tek bir oyuncuyla kimse durduramaz. Beni tüm takım durdurmaya çalışmalı. Boyalı alana girerken ikili, üçlü sıkıştırmalar yapmaları gerekiyor. Beni belki böyle durdurabilirler. Thaddeus çok iyi bir savunmacı ama tek başına yetmez."