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Giannis: "Amacım Milwaukee'de kazanmak... bu yüzden L.A.'e asla gitmem"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Milwaukee'yi terk edip etmeyeceği sorulduğunda "asla Los Angeles için ayrılmayacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Milwaukee'yi terk edip etmeyeceği sorulduğunda "asla Los Angeles için ayrılmayacağını" söyledi.

Giannis'in geleceği uzunca bir süredir NBA'de tartışılan bir konu oldu. Greek Freak'in, Bucks'ın bu sezon NBA Finallerine ulaşamaması durumunda Milwaukee'den ayrılacağı iddiaları dolaşıyordu, ancak defalarca, Bucks ile mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğini de belirtmişti.

Miami Heat, Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers, Giannis ile adı geçen takımlardan bazıları.

Colin Cowherd ile 'The Herd' programındaki röportajında Giannis, Los Angeles'a gitme şansı olsa bile Milwaukee'den ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı:

"Amacım Milwaukee'de kazanmak... Bu yüzden L.A.'e asla gitmem."

Giannis, Milwaukee'de mutlu olduğunu ve Bucks ile kazanmak istediğini, daha önce birden çok kez dile getirmişti.


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