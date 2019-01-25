Giannis, All-Star kadrosuna Russ ve Embiid'i istiyor

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Giannis Antetokounmpo, aldığı ilk tur oylarıyla All-Star kaptanı olarak seçilmesiyle birlikte, yıldız isimler Russell Westbrook ve Joel Embiid'i takımında görmek istediğini söyledi.Giannis, şu açıklamalarda bulundu:Embiid ve Westbrook, geçtiğimiz haftasonu Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder'ın karşılaşmasında ufak bir sürtüşme yaşamıştı. Westbrook, daha sonra Embiid'le arasının iyi olmadığını belirtmişti.