Giannis, All-Star kadrosuna Russ ve Embiid'i istiyor

Giannis Antetokounmpo, aldığı ilk tur oylarıyla All-Star kaptanı olarak seçilmesiyle birlikte, yıldız isimler Russell Westbrook ve Joel Embiid'i takımında görmek istediğini söyledi.
Giannis, şu açıklamalarda bulundu: "Önemli olan sevgi. Ben sevgiden yana biriyim, kavgacı değilim. Joel Embiid'i seçeceğim. Eğer Joel Embiid'i ve Russell Westbrook'u aynı takıma alabilirsem, alırım."
Embiid ve Westbrook, geçtiğimiz haftasonu Philadelphia 76ers ve Oklahoma City Thunder'ın karşılaşmasında ufak bir sürtüşme yaşamıştı. Westbrook, daha sonra Embiid'le arasının iyi olmadığını belirtmişti.