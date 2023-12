NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.



76ERS 129-111 PISTONS



Philadelphia 76ers, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 129-111 mağlup etti.



Joel Embiid 41 sayı (30'u ilk yarıda), 11 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla 76ers'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Tobias Harris maçı 21 sayı ve 7 ribaundla tamamladı.



Pistons cephesinde Bojan Bogdanovic 33 sayıyla takımın en skoreriydi. Cade Cunningham ise 21 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla oynadı.



PELICANS 142-122 WIZARDS



New Orleans Pelicans, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 142-122 yendi.



Brandon Ingram sezon rekoru 40 sayıyla takımı galibiyete sürükledi. Menisküs yırtığının ardından beşinci maçında oynayan Trey Murphy, benchten 27 sayı kaydetti ve ayrıca 6 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ekledi.



Wizards'ta Kyle Kuzma 27 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynayarak üst üste üçüncü maçta da takımın en skorer ismi oldu. Deni Avdija 13 sayı, 7 asist ve 6 ribaund kaydetti.



HEAT 115-104 HORNETS



Miami Heat, Kaseya Center'da Charlotte Hornets'ı 115-104 mağlup etti.



Heat'te Duncan Robinson 23 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla takımın en skorer oyuncusu oldu. Kyle Lowry 17 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, çaylak Jaime Jaquez Jr. benchten gelerek 17 sayı, 8 asist ve 6 ribaund kaydetti.



Hornets'ta Terry Rozier 28 sayı, 7 asist, 4 top çalma ve 3 ribaundla mücadele etti. Gordon Hayward 20 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla maçı tamamladı.



RAPTORS 135-128 HAWKS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da Atlanta Hawks'ı 135-128 devirdi.



Raptors'ta Pascal Siakam 33 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle takımda en çok skor üreten oyuncu olurken, Scottie Barnes 27 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 1 blokla, OG Anunoby ise 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Trae Young, Hawks'ta 35 sayı ve 17 asistle double-double'a imza attı. Dejounte Murray ve Bogdan Bogdanovic ise 20'şer sayı, 5'er asist ve 3'er ribaundla oynadılar.



ROCKETS 117-104 GRIZZLIES



Houston Rockets, Toyota Center'da Memphis Grizzlies'i 117-104 yıktı.



Tari Eason, Rockets'a 25 sayı ve 14 ribaundlık double-double'ı ile liderlik etti. Jabari Smith 20 sayı ve 10 ribaundla oynarken, temsilcimiz Alperen Şengün karşılaşmayı 9 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle tamamladı.



Jaren Jackson Jr. 44 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 4 top çalma ve 1 blokla Grizzlies'in en skorer ismiydi. Derrick Rose ise 19 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.



BUCKS 140-126 PACERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup etti.



Giannis Antetokounmpo 64 sayılık harika performansıyla takım tarihi ve kariyer rekorunu kırarak Bucks'ı galibiyete taşıyan oyuncu oldu. Antetokounmpo 20/28 şut isabetinin yanı sıra karşılaşmada 14 ribaund, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı. Damian Lillard ise maçı 21 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.



Pacers cephesinde Tyrese Haliburton 22 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynarken, Myles Turner 22 sayı, 9 ribaund ve 1 blok kaydetti.



LAKERS 122-119 SPURS



Los Angeles Lakers, FrostBank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 122-119 devirdi.



LeBron James'in sol baldırındaki rahatsızlık nedeniyle forma giymediği karşılaşmada Anthony Davis, 37 sayı, 10 ribaund ve 4 top çalmayla Lakers'a liderlik eden oyuncu oldu. Taurean Prince 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Spurs'te Victor Wembanyama 30 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 6 blokla mücadele etti. Keldon Johnson 28 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynarken, temsilcimiz Cedi Osman maçı 5 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle tamamladı.



NETS 116-112 SUNS



Brooklyn Nets, Footprint Center'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 116-112 mağlup etti.



Nets'te Cam Thomas 24 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle takımın en skoreriydi. Mikal Bridges ise 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle mücadele ederken, Kevin Durant 27 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 blokla, Jusuf Nurkic 15 sayı, 22 ribaund, 3 asist ve 2 blokla, Bradley Beal ise 14 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.



JAZZ 117-113 KNICKS



Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk ettiği New York Knicks'i 117-113 yendi.



Jazz'de Collin Sexton 26 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle takımın en skoreriydi. Lauri Markkanen 23 sayı ve 8 ribaundla oynadı.



Knicks'te Julius Randle 32 sayı, 12 ribaund ve 6 asist kaydetti. Jalen Brunson ise 23 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadı.





