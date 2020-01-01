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"Giannis, 2021'de Heat'in tek hedefi olacak" iddiası!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, 2021 yaz döneminde Miami Heat'in "tek hedefi" olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, 2021 yaz döneminde Miami Heat'in "tek hedefi" olacağı bildirildi.

Miami Herald'dan Barry Jackson'ın bildirdiğine göre, Heat önümüzdeki yaz "Greek Freak"i takip etmeye odaklanıyor:

"Milwaukee forveti Giannis Antetokounmpo: Hiç şüphe olmasın: O 2021 serbest oyuncu döneminde Heat'in 1 numaralı hedefi olmaya devam ediyor ve Heat, kendisini alma olanağını engellemek için hiçbir şey yapmayacak.

Antetokounmpo, Heat'e olan saygısını ifade ederken, özellikle burada oynamakla ilgili somut bir ilgi hiç göstermemişti. Bu da, ayrılmaya karar vermesi durumunda Miami'yi, muhtemel diğer takımlar olan Dallas ve Toronto ile eşit konuma getiriyor."

Antetokounmpo, mevcut sözleşmesinin son yılına girerken, bu ölü sezonda Bucks ile bir supermax sözleşme uzatması imzalamaya hak kazanmıştı. Bu imzayı atmazsa, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olacak.


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