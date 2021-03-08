Giannis, 2021 All-Star Maçı MVP'si oldu!

Giannis Antetokounmpo wins the 2021 Kobe Bryant All-Star MVP 🏆 pic.twitter.com/EHBGkBi7vr



— ESPN (@espn) March 8, 2021

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, 2021 NBA All-Star Maçı Kobe Bryant MVP Ödülü'nün sahibi oldu.Son Yılın Savunmacısı ödülü sahibi, Team LeBron'un Team Durant'e karşı 170-150'lik galibiyetinde 16/16 kusursuz şut isabetiyle 35 sayı kaydetti.Takım LeBron'un baştan sona kontrol altında olduğu maçta 35 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olan Antetokounmpo'nun yanı sıra,isabeti bulanve maçın sonucunu yarı sahadan attığı üçlük isabetiyle belirleyen ve 32 sayı kaydetmiş olan, karşılaşmanın en çok sayı üreten yıldızlarıydı.Antetokounmpo'nun kusursuz şut isabeti, All-Star maçları arasında bir rekor oldu. Philadelphia 76ers'dan Hal Greer, 1968'teki maçta 8/8 isabetile önceki rekoru elinde tutuyordu.Giannis, maç sonrasışeklinde konuştu."Greek Freak" karşılaşmada ayrıca yedi ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok da kaydetti ve Bucks tarihinde All-Star maçı MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olma başarısını da gösterdi.