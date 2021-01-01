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Giannis, 0-2'den endişeli değil: "Daha önce de bu pozisyondaydık"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Phoenix Suns'a karşı NBA Finalleri serisinde 0-2 geride olmaktan endişe duymadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Phoenix Suns'a karşı NBA Finalleri serisinde 0-2 geride olmaktan endişe duymadığını söyledi.

Bucks'ın, Finaller serisinin ilk iki maçında yaptıkları, galibiyet elde etmek için yeterli olmamıştı. Ancak Milwaukee'ye dönerken ekip 0-2 geride olmasına rağmen, sadece birkaç hafta önce Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets'e karşı oynadığı Doğu yarı finallerinde iki açılış maçını kaybettiğinde de aynı pozisyonda olduğu gerçeğiyle teselli buluyor.

Milwaukee o seriyi yedi maçta kazanmıştı ve Bucks ekibi eve dönerken, yıldız oyuncu Antetokounmpo, kendisinin ve takım arkadaşlarının bu seriyi tersine çevirmenin bir yolunu bulabileceklerinden emin olduğunu belirtti:

"Sanırım ne söylersek söyleyelim, olayın ne olduğunu biliyoruz. Bu kadar basit. Eve dönüp işimizi yapmalıyız. Onlar işlerini yaptılar. Biz de yapmalıyız.

Daha önce de bu pozisyonda bulunmuştuk ve gerekeni yapabilmiştik. Umarım birbirimize inanıp, hep birlikte oynayabilir ve yaptığımız işten zevk alabiliriz. Yapmamız gerekenin farkındayız. Eve dönüp, şimdi orayı korumamız lazım."


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