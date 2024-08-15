EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, basketbol tarihinde Michael Jordan'dan sonraki en iyi oyuncu olduğunu iddia etti.



Nuggets yıldızı, NBA'den önce adını duyurduğu Avrupa basketbolunun güçlü bir figüründen oldukça büyük bir övgü aldı:



"Jokic, MJ'den sonraki en iyi oyuncu."



Jokic, NBA'de geçirdiği 10 yılda bir şampiyonluk ve Finaller MVP'si kazanmış, üç kez normal sezon MVP'si olmuş ve altışar kez All-Star ve All-NBA takımına seçilmişti. Nuggets'taki zamanı oldukça başarılı geçen Sırp yıldız, takıma tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırmıştı.



Otoritelerce basketbol tarihinin en iyi oyuncusu kabul edilen Jordan ise, Chicago Bulls formasıyla kazandığı bireysel ve takım olarak başarılarıyla adını oyunun ikonik isimleri arasına yazdırmıştı.





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