Gianluigi Donnarumma: 'Yeterli kaliteyi göstermedik'

Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 1-0 mağlup olan İtalya'da takım kaptanı Gianluigi Donnarumma karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Yeterli kaliteyi göstermediklerini söyleyen Donnarumma, "Çok fazla kolay pas hatası yaptık ve yeterli kaliteyi gösteremedik, bu kadar çok hata yaparsanız cezalandırılırsınız. Sinirliyiz ama bu kararlılığımızı final maçında da göstermeliyiz. Kaderimiz hala kendi ellerimizde, bunu tamamen bir felaket olarak görmemeliyiz. Hırvatistan karşısında yapmamız gereken çok şey var ama bunu başarabileceğimize inanıyorum. Tavrımız doğruydu, çok çalıştık. Belki iyi çalışmadık ama çok çalıştık ve daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Agresiftik ama en büyük hatalarımız topa sahip olduğumuz anlarda oldu, çünkü topu çok kolay bir şekilde kaptırdık." ifadelerini kullandı.



İspanya'nın harika bir takım olduğunu söyleyen Donnarumma şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Son 10-15 dakikada daha iyiydik, onları koşturduk ama bunu çok daha önce yapmalıydık. Eğer İspanya'nın tüm maç boyunca inisiyatifi ele almasına izin verirseniz, çok koşarlar. Bence ileri çıkmaya çalışırken çok aceleci davrandık ve onlar da iyi pres yaptı, bu yüzden topu tutamadık ya da baskıyı kaldıramadık. İspanya harika bir takım, pas yapmalarına izin verirseniz canınızı yakacaklarını hepimiz biliyoruz."



