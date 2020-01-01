Gianluigi Donnarumma: 'Ayaklarımız yere basmalı'

A Milli Takımımızın 3-0 yenildiği İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, İsviçre maçında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



İyi başlamalarının önemli olduğunu söyleyen genç kaleci, "Harika bir maç çıkardık ancak ayaklarımızı yere basmalı ve bir sonraki maç için daha sıkı çalışmalıyız. Roma'da harika bir atmosfer vardı, taraftarlarımız da bize çok destek vardı. İtalya'yı temsil ediyor olmak bizim için büyük bir gurur." dedi.



İsviçre'nin zor bir rakip olduğunu söyleyen Donnarumma, "Harika oynadık ve kazandık ancak İsviçre de iyi futbol oynayan müthiş bir takım. Hücum tarzları var, 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu bozmamalıyız. Daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.



A Grubu'nun 2. maçında İtalya ile İsviçre 20 Haziran Pazar 19:00'da karşılaşacak.



