Gianluigi Buffon: ''Kararımı verdim...''

'un 40 yaşındaki kalecisi, Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta ile yaptığı röportajda sezon sonu için kararını verdiğini söyledi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Buffon, ''Şu an odaklandığım tek şey Juventus ile sezon sonunu getirmek. Söyleyebileceğim tek şey aldığım karardan dolayı mutluyum ve bu karardan çok eminim.'' dedi.Geçtiğimiz sezon İtalya Milli Takımı ile İsveç'e elenen ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Buffon, gözyaşları içinde sezon sonunda emekli olacağını açıklamış, ardından çok sayıda 'geri dön' çağrısı almıştı.Tecrübeli kaleci, öte yandan Mario Balotelli'nin tekrar Milli Takım'a çağrılması gerektiğini belirtip, ''Mario, İtalya Milli Takımı'na dönerse çok mutlu olurum. Balotelli'nin tekrardan çağrılması gerekli. Bitmiş bir oyuncu değil, hala neler yapabileceğini gösteriyor'' dedi.