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Gianluigi Buffon: ''Kararımı verdim...''

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'ya verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gianluigi Buffon: ''Kararımı verdim...''
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27 Şubat 2018 16:48
Juventus'un 40 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta ile yaptığı röportajda sezon sonu için kararını verdiğini söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Buffon, ''Şu an odaklandığım tek şey Juventus ile sezon sonunu getirmek. Söyleyebileceğim tek şey aldığım karardan dolayı mutluyum ve bu karardan çok eminim. Kulüp ile beraber aldığımız bu kararı zamanı geldiğinde açıklayacağız'' dedi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Milli Takımı ile İsveç'e elenen ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Buffon, gözyaşları içinde sezon sonunda emekli olacağını açıklamış, ardından çok sayıda 'geri dön' çağrısı almıştı.

''BALOTELLI GERİ DÖNMELİ''

Tecrübeli kaleci, öte yandan Mario Balotelli'nin tekrar Milli Takım'a çağrılması gerektiğini belirtip, ''Mario, İtalya Milli Takımı'na dönerse çok mutlu olurum. Balotelli'nin tekrardan çağrılması gerekli. Bitmiş bir oyuncu değil, hala neler yapabileceğini gösteriyor'' dedi.



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