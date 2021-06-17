Gianluigi Buffon evine geri döndü!

"Herkes gün olur evine geri döner!"



🔥Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.pic.twitter.com/J7rSZ9supp



— Sporx (@sporx) June 17, 2021

Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya geri döndü.43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu. Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.