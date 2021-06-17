Gianluigi Buffon evine geri döndü!

İtalyanlar'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübü Parma'ya geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gianluigi Buffon evine geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2021 13:02
Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya geri döndü.

43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu. Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü.

Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.