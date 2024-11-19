Gianluigi Buffon: 'Conte çok acımasız!'

İtalyan efsane Gianluigi Buffon, Juventus'ta birlikte çalıştıkları Antonio Conte ve Massimiliano Allegri ile ilgili konuştu.



Gianluigi Buffon yaptığı açıklamada, "Antonio Conte bize acımızca davranıyordu. 2014'te Massimiliano Allegri takımın başına geldi. Conte'den sonra Allegri bizim için bir melek gibiydi. Maçtan önce taktik tahtasına sadece 'üç' yazardı. Bize 'Rakiplerinizden üç kat daha güçlüsünüz, çıkın ve bu maçı kazanan' derdi." ifadelerini kullandı.



Buffon ayrıca, Brezilyalı yıldız Neymar'ın en az 5 Ballon d'Or kazanması gerektiğini şu sözlerle belirtti: "Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Neymar'dı. Onun kesinlikle en az 5 Ballon d'Or kazanması gerekiyordu."



BARCELONA'YA RET!



Buffon ayrıca Juventus'tan ayrıldıktan sonra Barcelona'dan teklif aldığını ancak Parma'yı tercih ettiğini açıkladı.



Parma altyapısından yaklaşık 53 milyon euroya 2001 yılında Juventus'a transfer olan Buffon, 2018 yılında bedelsiz olarak PSG'ye transfer oldu. 1 sene sonra tekrar Juve'ye imza atan tecrübeli file bekçisi 2021 yılında ise eski kulübü Parma'ya gitti.



İtalyan efsane 2 Ağustos 2023'te ise futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.



