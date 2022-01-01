Gianfranco Zola: "Kupayı Arjantin kaldırsın"

İtalyanların efsanevi isimlerinden Gianfranco Zola, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı.

Gianfranco Zola: 'Kupayı Arjantin kaldırsın'
İtalyanların efsanevi isimlerinden Gianfranco Zola, TRT Spor İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuştu. Zola, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı.

Ülkesi İtalya'nın Dünya Kupası'nda olmamasına da değinen Zola, "Dünya Kupası'na ikinci kez katılamıyoruz. Elbette iki kez üst üste katılamayışımız büyük yankı uyandırdı. Dünya Kupası'nda yer alan takımlara saygısızlık etmek istemem ama İtalya'nın olmadığı bir Dünya Kupası'nı düşünmek dahi istemiyorum. İtalya olsaydı eminim çok daha farklı bir atmosfer yaşanırdı" dedi.

Zola, Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanmasını istediğini de söyledi:

"Umarım Dünya Kupası'nı Messi'li Arjantin kazanır. Çünkü bu şampiyonluğu bugüne dek gösterdiği performans ile Messi hakediyor."

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