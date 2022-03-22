Tango Gameworks taeafından geliştirilen ve yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği Ghostwire: Tokyo inceleme puanları belli oldu. The Evil Within oyunları ile tanınan Tango Gameworks imzalı Ghostwire: Tokyo 25 Mart tarihinde Epic Games Store, Steam ve PS5 platformlarına çıkışını yapacak olan oyunun inceleme puanları şu şekilde:



Ghostwire: Tokyo İnceleme Skorları

IGN – 7/10

VGC – 3/5

Game Informer – 8/10

Game Rant – 3.5/5

Hardcore Gamer – 3.5/5

Wccftech – 8/10

Press Start – 7.5/10

Siliconera – 10/10

Ghostwire: Tokyo Genel Puanı – Metacritic

PC –81 (7 inceleme)

PlayStation 5 – 75(83 inceleme)



Ghostwire: Tokyo Tanıtım Metni



Bilinmeyenle yüzleş, gerçeği açığa çıkar ve şehri kurtar



Tokyo, tehlikeli bir kâhinin ortaya çıkardığı ölümcül doğaüstü güçler tarafından istilaya uğradı ve şehrin sakinleri bir anda ortadan kayboldu. Ghostwire: Tokyo'da intikam arayışındaki güçlü bir ruhani varlıkla müttefik kur, insanların kaybolmasının ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarmak için çeşitli güçlü yeteneklerde ustalaş ve BİLİNMEYENLE YÜZLEŞ.



Güzel Ve Tekinsiz Bir Tokyo



Eşsiz bir bakış açısıyla hayat verilen ve doğaüstü bir varlığın etkisinde kalmış Tokyo'yu keşfet. Ultra modern gökdelenlerinde, geleneksel tapınaklarında ve dar ara sokaklarında intikamla yanıp tutuşan ruhlar olan Yokai'lerin kol gezdiği güzel ve tekinsiz şehri keşfet.



Yeni nesil teknolojiden faydalanacak şekilde oluşturulan ve çok ince detaylarla baş döndürücü bir şekilde resmedilen Shibuya Yaya Yolu, Tokyo Kulesi gibi simgesel mekânları keşfet. Nüfusu yok olunca zamanda donup kalmış şehri deneyimle ve aileni kurtarma görevinde gerçeküstü ölüler diyarına yolculuk yap.



Yıkıcı Element Becerileri



Geliştirilebilir element güçlerini ve hayalet avlama yeteneklerini doğaüstü tehlikeye karşı birlikte kullan. Ruhani becerilerini Tokyo'nun siluetinin en üstüne yükselmek için kullan. Yeni görevler keşfetmek ya da düşmanlarına karşı avantaj elde etmek için sokakların üstünde gez.



(Kaynak: esporlab.com)



