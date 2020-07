Ghost of Tsushima, Sony'nin en iyi çıkış yapan PS4 oyunu oldu

PlayStation 4 sahiplerinin 2020 yılında en çok bekledikleri oyunlardan bir tanesi de Ghost of Tsushima 'ydı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen, Moğolların Japonya'yı işgal etmesini konu alan bir aksiyon macera oyunu olan Ghost of Tsushima, 17 Temmuz itibarıyla piyasaya sürüldü ve çıkar çıkmaz satış rekoru kırdı.



Bir samuray ya da hayalet olarak oynayabileceğimiz oyun, gerek grafikleri gerekse oyuniçi dinamikleriyle beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. PlayStation yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar, oyunun ne kadar büyük bir ilgiyle karşılaştığını gözler önüne seriyor.



PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ghost of Tsushima'nın ilk üç gündeki satış adedinin 2.4 milyonu aştığı ifade edildi. Buna göre Ghost of Tsushima, en iyi çıkış yapan birinci taraf (Sony'nin sahibi olduğu bir şirket tarafından geliştirilen) oyun oldu. Sony, paylaşım sırasında bu önemli başarı için geliştiricileri kutlamayı da ihmal etmedi.



PlayStation, kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklama ile The Last of Us Part II 'nin ilk üç gününde 4 milyon satmayı başardığını bildirmişti. Ancak The Last of Us Part II'nin geliştiricisi "Naughty Dog" yani üçüncü parti bir geliştirici olduğundan The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima'nın askine en iyi çıkış yapan PlayStation özel oyunu unvanını kazanmıştı.



Kaynak: WebTekno