ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN BİRİ

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ

TÜRKİYE'DE YATIRIMLAR YAPIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Rachid Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Cezayirli futbolcuya Arabistan'dan teklif geldi. Ghezzal, geleceğiyle ilgili kararını verdi.2020-21 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Ghezzal, tek sezonluk performansında şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Sonrasında futbolcunun bonservisi için siyah-beyazlılar yoğun uğraş verdi. Beşiktaş daha sonra 3 milyon Euro karşılığında futbolcuyu Leicester City'den aldı.İstikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi.Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor. Ghezzal'ın Datça'da yazlık almayı planladığı da gelen bilgiler arasında.