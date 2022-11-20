Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Rachid Ghezzal, formasından uzak kalacağı için büyük üzüntü duyuyor.



Çok sayıda destek mesajı alan Cezayirli oyuncu ile teknik direktör Şenol Güneş de bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni yılda sahalara dönecek olan tecrübeli isim Güneş'e, "Daha güçlü döneceğim" sözünü verdi.



HEDEF İKİNCİ YARININ BAŞI



Operasyonun ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Rachid Ghezzal'ın ocak sonunda takımla çalışmalara katılması bekleniyor.



