Ghezzal'ın menajeri İstanbul'dan ayrıldı, top artık Leicester'da

Beşiktaş'ın bu sezon da kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ghezzal'ın menajeri İstanbul'dan ayrıldı, top artık Leicester'da
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09 Temmuz 2021 23:06
Beşiktaş Rachid Ghezzal transferini bitirmek için menajeriyle görüşmelerini tamamladı.

A Spor'un haberine göre İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, Beşiktaş yönetimi ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Ghezzal ile anlaşma sağladı ve artık top tamamen Leicester City'e geldi.

Fazuli'nin Leicester City ile yapacağı görüşmede Ghezzal'ın Beşiktaş'ta oynama isteği iletecek ve kolaylık isteyecek. Daha sonra Beşiktaş Yönetimi, Leicester'a teklif yapacak. Beşiktaş'ın İngiliz ekibine nasıl bir teklif yapacağı beklenmeye başlandı.

Önümüzdeki hafta Leicester City tarafıyla görüşecek olan Anoir Fazuli'nin yürüteceği pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Rachid Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de 31 maçta 8 gol 17 asist üreterek unutulmaz bir performansa imza atmıştı.


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