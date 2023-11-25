Ghezzal'ın geleceği belli oldu

Rachid Ghezzal'ın son zamanlarda Beşiktaş kariyeri istediği gibi gitmiyor. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ghezzal'ın siyah-beyazlılardan ayrılacağı gündeme düşmüştü. 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği netlik kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ghezzal'ın geleceği belli oldu
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25 Kasım 2023 10:06
Bu sezon istenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta ocak ayında takıma dahil olacak ve ayrılacak isimlerle birlikte yeni bir yol haritasının çizilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda önemli vedalar yaşanabilir. Bu futbolcuların başında da Rachid Ghezzal'ın geldiği ifade edilmişti.

GHEZZAL İÇİN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cezayirli yıldız son dönemde yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası eleştiri konusu olmuştu. Beşiktaş'ın özellikle Ghezzal'ın yaşadığı sakatlıkların ardından tecrübeli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı bildirilmişti. Hatta siyah beyazlıların bu operasyonu ocak ayında yapacağı ifade edilmişti. Ancak Ghezzal ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

TAKIMDA KALMAYI İSTİYOR

Ghezzal, sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalmayı planlıyor. 31 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2024 yazına kadar takımda kalmayı düşündüğü ifade edildi. Öte yandan Ghezzal'ın son yaşadığı sakatlıklar sonrası hedef olarak ocak ayını belirlediği kaydedildi. Cezayirli ismin, devre arasından sonra sağlıklı bir şekilde yeni transfer gibi takıma katkı vermeyi planladığı öğrenildi. Ancak Ghezzal'ın son dönemde çıkan ayrılık iddialarını yalanladığı ve Beşiktaş'ta kalacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta bu sezon 11 maça çıktı. Yıldız kanat bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı. 



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