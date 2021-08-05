Ghezzal'ın bonservisinde fark: 1.5 milyon euro

Beşiktaş, Leicester City ile Ghezzal için sıkı bir pazarlığa girişti. Premier Lig ekibi, Rachid Ghezzal için 5.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlılar ise 4 milyon Euro önerdi. Kartal, İngilizlere 1 hafta süre verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Ghezzal'ın bonservisinde fark: 1.5 milyon euro
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05 Ağustos 2021 08:34
Beşiktaş yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için kulübü Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Cezayirli futbolcu için yüksek bir bedel talep etti. Leicester, Ghezzal için 5.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş cephesi ise en fazla 4 milyon Euro bonservis verebileceklerini İngilizlere iletti.

"PİYASASI BİRDEN YÜKSELDİ"

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Leicester Kulübü'nün istediği yüksek bonservis sonrasında sıkı pazarlığa girişti.

Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncunun siyah beyazlılarda gösterdiği performansla piyasasının yeniden artışa geçtiği vurgulandı. Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma sağlandığı belirtilirken, 4 milyon Euro'luk teklif üzerinden Leicester City Kulübü'ne 1 hafta süre verildi. 

 

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