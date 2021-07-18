Ghezzal'ın alternatifleri: Rony Lopes ve Yarmolenko

Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Rony Lopes ve Andriy Yarmolenko gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Ghezzal'ın alternatifleri: Rony Lopes ve Yarmolenko
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18 Temmuz 2021 11:57
Andrii Yarmolenko
Andrii Yarmolenko
West Ham
Beşiktaş, Ghezzal'ın alternatiferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi.

Bir diğer aday ise West Ham'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko. İngilizler, 2018'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor. Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon Euro maaş istiyor.


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