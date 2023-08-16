Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi!

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun hayati tehlikesi bulunmadığı, Cezayirli futbolcunun Fransa'ya gittiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 16:52
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 17:01
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Siyah--beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği aktarıldı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir.

Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

FENEBRAHÇE'DEN MESAJ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Ghezzal için açıklamasının ardından 31 yaşındaki futbolcu için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde; "Rachid Ghezzal'ın oğluna ve kayınvalidesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery