Ghezzal için bu derbinin önemi ayrı!

Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray derbisine farklı bir motivasyonla hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ghezzal için bu derbinin önemi ayrı!
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24 Ekim 2021 13:02
Yaz transfer döneminde kendisini ısrarla isteyen Galatasaray ile Beşiktaş arasında git gel yaşayan Rachid Ghezzal, derbiye ayrı bir önem veriyor.

Tecrübeli futbolcunun hem takımına galibiyet kazandırmaya hem de performansını artırarak skor katkısı yapmaya odaklandığı belirtildi.

Batshuayi ile uyumunu artırmak için idmanlarda aynı takımda yer alan Cezayirli oyuncunun arkadaşıyla sık sık konuştuğu, saha içi düşüncelerini aktardığı öğrenildi.

Ghezzal, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.


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