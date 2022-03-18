Ghezzal göz kamaştırıyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu olan ve son haftalarda performansında bariz bir artış gözüken Rachid Ghezzal, Ümraniye'de antrenmanların da en öne çıkan ismi...



Duran top çalışmalarında ve taktik idmanlarda attığı goller ve asistlerle göz dolduran yıldız oyuncunun formu ve arzusu teknik heyeti Hatayspor maçı öncesi son derece mutlu ediyor.



Cezayirli oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 maçta, 4 gol ve 3 asist yaptı.





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