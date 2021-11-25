Ghezzal, Devler Ligi'ndeki gol orucunu bozdu!

Rachid Ghezzal, Avrupa kupalarındaki 4.5 yıllık gol orucunu Ajax'a karşı bozdu.
Penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı öne geçiren Cezayirli yıldız son golünü Mayıs 2017'de yine Ajax'a atmıştı.
Tecrübeli futbolcu, Lyon'un Ajax'ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında skoru belirleyen isim olmuştu.
Penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı öne geçiren Cezayirli yıldız son golünü Mayıs 2017'de yine Ajax'a atmıştı.
Tecrübeli futbolcu, Lyon'un Ajax'ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında skoru belirleyen isim olmuştu.