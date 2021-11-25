Ghezzal, Devler Ligi'ndeki gol orucunu bozdu!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, Devler Ligi arenasında son golünü Mayıs 2017'de yine Ajax'a atmıştı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ghezzal, Devler Ligi'ndeki gol orucunu bozdu!
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25 Kasım 2021 09:15
Rachid Ghezzal, Avrupa kupalarındaki 4.5 yıllık gol orucunu Ajax'a karşı bozdu.

Penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı öne geçiren Cezayirli yıldız son golünü Mayıs 2017'de yine Ajax'a atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Lyon'un Ajax'ı 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında skoru belirleyen isim olmuştu.


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