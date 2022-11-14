Ghezzal derbide sahada olacak mı?

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ghezzal derbide sahada olacak mı?
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14 Kasım 2022 10:38
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Amerika'da ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal gün saymaya başladı.

Başarılı bir operasyon geçiren ve yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.

DERBİDE SAHADA OLABİLİR

Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor. 

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