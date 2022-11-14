Amerika'da ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal gün saymaya başladı.



Başarılı bir operasyon geçiren ve yavaş yavaş kendisini toplamaya başlayan Cezayirli futbolcunun, sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi.



DERBİDE SAHADA OLABİLİR



Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.



