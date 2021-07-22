Rachid Ghezzal'ın kadroya katılması konusunda Galatasaray ciddi aşama kaydetti… Özellikle de bu transfer için aracı olanlar Cezayirli futbolcunun sarı kırmızılı takıma gelmesi için büyük çaba harcıyor.



Ghezzal için menajerlik şirketi World In Motion'a yüzde 8, Rachid Ghezzal'ın danışmanlığını yapan abisi Abdülkadir'e yüzde 2 ve yakın arkadaşı Anouir Fazuli'ye de yüzde 1 teklif edildi. Hatta iddialara göre; Anwar Faddouli'nin, İstanbul'a geliş ve gidişinde yapılan harcamalar (uçak ve konaklama masrafları) bizzat Galatasaray Kulübü tarafından üstlenildi.



1.3 MİLYON EURO ÖDENECEK



Eğer transfer gerçekleşirse Ghezzal'ın menajerlik şirketine 960 bin euro, Abdülkadir Ghezzal'a 240 bin euro, Fazuli'yi ise 120 bin euro ödenecek. Sarı-kırmızılılar, Ghezzal'ın transferi sonrasında 1 milyon 320 bin euro menajerlik ödemesi yapacak. Ancak bu rakamın 360 bin euro'su genel harcama olarak muhasebeleştirilecek. Beşiktaş ise Ghezzal için sadece menajerlik şirketine yüzde 4 yani 480 bin euro ödemeyi kabul etmişti. Bu yüzden üç taraf birden Ghezzal'ın Galatasaray'a gitmesini istiyor. Oyuncu hazır. Leicester City'nin onay vermesi için çaba harcanıyor.



