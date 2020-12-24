Ghezzal: "Bu takımda mutluluk ve kalite var"

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Ghezzal: 'Bu takımda mutluluk ve kalite var'
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24 Aralık 2020 21:16
Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, golün asistini yaptığı Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.
Ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek." dedi.



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