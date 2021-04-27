Ghezzal: 'Bu daha yüzde 50 Ghezzal'

Süper Lig'de asist krallığında zirvede yer alan Rached Ghezzal, en verimli dönemini Beşiktaş'la yaşadığını söyledi.



Cezayirli futbolcu "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bana özgüven aşıladı. Sahaya çıktığımda özgürüm. Kimin hangi alana koşu yapacağını, kimin asistlere karşılık vereceğini biliyorum. Şu ana kadar kapasitemin yarısı kadar oynadım. Rize ile önemli maçımız var. Teknik ve taktik olarak iyi futbol izlettirmek istiyoruz. 3 puana odaklandık. Takım olarak vitesi yükselteceğiz" şeklinde konuştu.



"Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptık"



Kaptan Atiba'nın ve Josef'in takıma büyük güç kattığını ifade eden tecrübeli oyuncu, kalan haftalarda her karşılaşmanın final niteliğinde olacağının farkında olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"İnanılmaz bir takımdaşlık var. Aboubakar ve Oğuzhan'ın sakatlığına çok üzüldük. Buna karşın sakat arkadaşlarımız bize destek oluyor. Beşiktaş teknik ve fizik olarak Türkiye'nin en iyi futbol oynayan ekibi. Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptık ama kalan maçlarda bu hatalarımızı kapatacağız."



Asistte tek rakibi Thomas Müller



Kayseri maçında bu sezonki 15. asistini yapan 29 yaşındaki yıldızın bu alanda Avrupa'daki tek rakibi Bayern Münih'li Thomas Müller...



OPTA verilerine göre; bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim olan Thomas Müller bu alanda 17 gol pası ile lider durumda. OPTA'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 20102011 sezonundan bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi: Ghezzal, Visca, Sneijder, Cicinho.



