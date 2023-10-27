29 Ekim

Ghezzal: "Bir şey yapmalıyız!"

Beşiktaş son dakika haberleri: Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ghezzal: 'Bir şey yapmalıyız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 00:11
Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası görüşlerini aktardı.

Ghezzal, "Bizim için zor bir gece oldu. Çok kötü oynadık. Fiziksel, taktiksel, mental anlamda daha iyi oyuncularız. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Bu akşam yapamadıklarımızı, bir sonraki maçta yapmalıyız. Bu gruptan çıkmak istiyorsak kalan 3 maçı kazanmalıyız." dedi.

Ghezzal, açıklamalarını, "Maçtan hemen sonra bu durumun analizini yapmak zor. Ön alan baskısı yapmaya çalıştık, birçok şey denedik ama rakibimiz cevap vermedi. Baskıdan sonra topu kazanamazsanız işler kolay olmuyor. Gol yedikten sonra işler zorlaştı. Detaylar üzerinde analiz yapıp neleri yapamadıklarımızı anlamamız gerekiyor. Sonraki maç evimizde. Kalan 3 maçın 2'si evimizde, bu da önemli. İnşallah bu gruptan çıkacağız." şeklinde tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery