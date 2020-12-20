Ghezzal: "Beşiktaş'taki geleceğime bakacağız"

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal, Erzurumspor maçının ardından siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ghezzal: 'Beşiktaş'taki geleceğime bakacağız'
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20 Aralık 2020 21:12
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mutlak kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ghezzal, ""Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık" dedi.

Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Ghezzal, "İlk günden beri herkes bana iyi davranıyor. Bu da bana özgüven veriyor. Elimden geleni yapıyorum ve bunun için çok destek görüyorum. Beşiktaş'ta çok mutluyum. Geleceği düşünmüyorum. Verebileceğim katkıyı vermek istiyorum. Tek düşüncem bu. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıma sezon sonunda bakacağız" şeklinde konuştu.



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